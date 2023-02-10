Matias Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Vera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Vera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matias Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Vera

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Vera 26 Ekim 1995 tarihinde Merlo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Gabriel Vera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Vera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Matias Vera, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Vera'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Vera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matias_vera95/

Matias Veraboyu ve yaşı kaç

Matias Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matias Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2015 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2018 yılında San Lorenzo

10 Ocak 2018 yılında O'Higgins

31 Aralık 2018 yılında San Lorenzo

1 Ocak 2019 yılında Houston

9 Ocak 2023 yılında Argentinos Jrs.

31 Aralık 2023 yılında Houston

Matias Vera kimdir

Matias Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Vera şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Matias Vera nereli

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