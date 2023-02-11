Matias Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Vera 20 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Fernando Vera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Vera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Matias Vera, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Vera'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2020 yılında GyE Mendoza

10 Şubat 2021 yılında Lanús II

11 Şubat 2021 yılında Los Andes

31 Aralık 2021 yılında Lanús II

3 Ocak 2023 yılında CA Güemes

Matias Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Vera şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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