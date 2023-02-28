Matias Verdun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Verdun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Verdun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matias Verdun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matias Verdun 16 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías Nicolás Verdún Alonso şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matias Verdun Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Verdun, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Verdun'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matias Verdun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matias Verdun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Tacuary FBC
Matias Verdun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matias Verdun şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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