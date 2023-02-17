Matias Viguet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Viguet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Viguet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Viguet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Viguet 30 Mayıs 1998 tarihinde Villa Nueva (MZA) şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matias Alejandro Viguet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Viguet Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Matias Viguet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 2 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Matias Viguet'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Viguet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Viguet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Viguet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Viguet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2016 yılında Boca Juniors II

7 Şubat 2019 yılında Ind. Rivadavia

2 Mart 2021 yılında CD Maipú

Matias Viguet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Viguet şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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