Matias Villarreal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Villarreal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Villarreal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Villarreal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Villarreal 16 Ocak 1992 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Villarreal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LBD yapmaktadır. Matias Villarreal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Villarreal'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Villarreal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Villarreal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Villarreal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Villarreal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Ind. Rivadavia

21 Ağustos 2017 yılında Estudiantes BA

23 Temmuz 2020 yılında Aldosivi

10 Temmuz 2021 yılında Quilmes

31 Aralık 2021 yılında Aldosivi

8 Ocak 2022 yılında GyE Mendoza

1 Ocak 2023 yılında Resistencia SC

Matias Villarreal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Villarreal şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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