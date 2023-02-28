Matias Zaldivia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Zaldivia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Zaldivia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Zaldivia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Zaldivia 22 Ocak 1991 tarihinde San Isidro şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Matías Ezequiel Zaldivia şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Zaldivia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Matias Zaldivia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Zaldivia'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Zaldivia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Zaldivia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matias Zaldivia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Zaldivia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Chacarita Jrs

9 Ağustos 2012 yılında Arsenal Sarandí

21 Ocak 2016 yılında Colo Colo

1 Ocak 2023 yılında U. de Chile

Matias Zaldivia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Zaldivia şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Boca Juniors

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.