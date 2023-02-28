Matias Zamora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Zamora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Zamora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Zamora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Zamora 12 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Zamora Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına - tarihinde katılmıştır. Matias Zamora'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Zamora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Zamora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Zamora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Zamora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Zamora şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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