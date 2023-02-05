Matias Zaracho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Zaracho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Zaracho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Zaracho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Zaracho 10 Mart 1998 tarihinde Wilde şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Matías Javier Zaracho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Zaracho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Augustin Jimenez yapmaktadır. Matias Zaracho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 21 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Matias Zaracho'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 15 Ekim 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Zaracho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/zarachomatiasf1

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http://instagram.com/matiizaracho28/

Matias Zaracho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Zaracho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 17.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matias Zaracho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Zaracho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Racing Club

21 Ekim 2020 yılında Atlético-MG

Matias Zaracho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Zaracho şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Matias Zaracho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 26 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U23 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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