Matias Zunino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Zunino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Zunino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Zunino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Zunino 20 Nisan 1990 tarihinde Canelones şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Paul Matías Zunino Escudero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Zunino Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI.futbol yapmaktadır. Matias Zunino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Zunino'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Zunino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Zunino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Zunino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Zunino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Danubio FC

28 Ocak 2014 yılında Sud America

30 Haziran 2014 yılında Danubio FC

16 Ocak 2015 yılında Tanque Sisley

9 Ocak 2016 yılında Defensor

7 Eylül 2017 yılında Nacional

14 Ocak 2020 yılında LDU Quito

27 Ağu 2021 yılında Nacional

30 Haziran 2022 yılında LDU Quito

17 Ocak 2023 yılında Liverpool FC

Matias Zunino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Zunino şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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