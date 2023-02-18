Matic Kotnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matic Kotnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matic Kotnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matic Kotnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matic Kotnik 29 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matic Kotnik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matic Kotnik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar takımına - tarihinde katılmıştır. Matic Kotnik'nin NK Fuzinar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matic Kotnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matic Kotnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matic Kotnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matic Kotnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matic Kotnik şuan NK Fuzinar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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