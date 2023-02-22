Matic Kotnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matic Kotnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matic Kotnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matic Kotnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matic Kotnik 23 Temmuz 1990 tarihinde Slovenj Gradec şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matic Kotnik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Matic Kotnik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matic Kotnik'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matic Kotnik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matickotnik12/

Matic Kotnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matic Kotnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matic Kotnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matic Kotnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında NK Celje

1 Ocak 2011 yılında ND Dravinja

30 Haziran 2011 yılında NK Celje

1 Temmuz 2017 yılında Panionios

24 Eylül 2020 yılında Brescia

1 Temmuz 2021 yılında Volos NPS

Matic Kotnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matic Kotnik şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Matic Kotnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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