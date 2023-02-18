Matic Marcius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matic Marcius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matic Marcius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matic Marcius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matic Marcius 1 Şubat 1997 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matic Marcius Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK10 STARS yapmaktadır. Matic Marcius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matic Marcius'nin NK Rogaska ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matic Marcius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matic Marcius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matic Marcius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matic Marcius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NK Celje

7 Şubat 2017 yılında Drava Ptuj

30 Haziran 2017 yılında NK Celje

11 Ağu 2017 yılında Drava Ptuj

7 Şubat 2018 yılında NK Bravo

25 Temmuz 2018 yılında NK Brda

11 Temmuz 2019 yılında Drava Ptuj

9 Şubat 2021 yılında NK Krka

16 Ocak 2023 yılında NK Rogaska

Matic Marcius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matic Marcius şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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