Matic Paljk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matic Paljk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matic Paljk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matic Paljk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matic Paljk 2 Ekim 1997 tarihinde Koper şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matic Paljk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Matic Paljk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Matic Paljk'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matic Paljk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matic Paljk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matic Paljk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matic Paljk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2015 yılında Spezia U19

30 Haziran 2016 yılında FC Koper U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Koper

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2017 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2019 yılında NK Olimpija

8 Ağu 2019 yılında ND Gorica

10 Haziran 2020 yılında NK Olimpija

4 Eylül 2020 yılında ND Gorica

1 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2022 yılında ND Primorje

Matic Paljk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matic Paljk şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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