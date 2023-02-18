Matic Turicnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matic Turicnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matic Turicnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matic Turicnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matic Turicnik 22 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matic Turicnik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matic Turicnik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matic Turicnik'nin NK Fuzinar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matic Turicnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matic Turicnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matic Turicnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matic Turicnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında NK Fuzinar

Matic Turicnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matic Turicnik şuan NK Fuzinar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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