Matic Vrbanec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matic Vrbanec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matic Vrbanec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matic Vrbanec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matic Vrbanec 28 Ekim 1996 tarihinde Ptuj şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matic Vrbanec Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Matic Vrbanec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Matic Vrbanec'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matic Vrbanec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matic Vrbanec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matic Vrbanec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matic Vrbanec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında NK Aluminij

1 Ağu 2020 yılında NK Celje

Matic Vrbanec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matic Vrbanec şuan NK Celje takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Matic Vrbanec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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