Matic Zavnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matic Zavnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matic Zavnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matic Zavnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matic Zavnik 10 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matic Zavnik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matic Zavnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına - tarihinde katılmıştır. Matic Zavnik'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matic Zavnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matic Zavnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matic Zavnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matic Zavnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matic Zavnik şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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