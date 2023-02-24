Matija Bojovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Bojovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Bojovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matija Bojovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matija Bojovic 3 Mayıs 2004 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Матија Бојовић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matija Bojovic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matija Bojovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Bojovic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Matija Bojovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matija Bojovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj
15 Haziran 2023 yılında Sutjeska Niksic
Matija Bojovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matija Bojovic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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