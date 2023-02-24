Matija Bozanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Bozanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matija Bozanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matija Bozanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matija Bozanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Bozanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matija Bozanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Bozanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Bozanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Bozanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Bozanovic 13 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Матија Божановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Bozanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matija Bozanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mornar Bar futbol takımında oynamaktadır. FK Mornar Bar takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matija Bozanovic'nin FK Mornar Bar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matija Bozanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Bozanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Matija Bozanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Bozanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2017 yılında OFK Petrovac

5 Şubat 2018 yılında FK Decic Tuzi

14 Ocak 2019 yılında Mladost Ljes

23 Temmuz 2020 yılında FK Decic Tuzi

11 Şubat 2023 yılında Mornar Bar

Matija Bozanovic kimdir

Matija Bozanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Bozanovic şuan FK Mornar Bar takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Matija Bozanovic nereli

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