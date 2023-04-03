Matija Budincevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Budincevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Budincevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matija Budincevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matija Budincevic 7 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matija Budincevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matija Budincevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Spartak Subotica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Budincevic'nin FK Spartak Subotica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matija Budincevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matija Budincevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Spartak U17
1 Temmuz 2022 yılında Spartak U19
Matija Budincevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matija Budincevic şuan FK Spartak Subotica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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