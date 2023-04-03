Matija Budincevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Budincevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matija Budincevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matija Budincevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.