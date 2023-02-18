Matija Burin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Burin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Burin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Burin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Burin 25 Mart 2001 tarihinde Izola şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Burin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Matija Burin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matija Burin'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matija Burin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Burin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Burin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Burin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Olimpija U19

13 Ağu 2020 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında NK Celje

8 Şubat 2022 yılında NK Bravo

29 Ocak 2023 yılında NK Dekani

Matija Burin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Burin şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Matija Burin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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