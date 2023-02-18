Matija Fintic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Fintic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Fintic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Fintic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Fintic 12 Haziran 1997 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matija Fintić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Fintic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matija Fintic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Fintic'nin NK Jarun ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matija Fintic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Fintic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Fintic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Fintic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2007 yılında C. Sesvete Alt.

19 Ağu 2011 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb II

2 Eylül 2019 yılında NK Istra

5 Ağu 2020 yılında Din. Zagreb II

19 Ekim 2020 yılında NK Dubrava ZG

18 Ocak 2021 yılında Din. Zagreb II

11 Şubat 2021 yılında NK Dubrava ZG

12 Temmuz 2021 yılında NK Sesvete

25 Ağu 2022 yılında NK Jarun

Matija Fintic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Fintic şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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