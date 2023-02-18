Matija Frigan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Frigan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Frigan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Frigan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Frigan 11 Şubat 2003 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Frigan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GreenField yapmaktadır. Matija Frigan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Frigan'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matija Frigan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Frigan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Frigan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Frigan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2020 yılında HNK Rijeka U19

22 Temmuz 2021 yılında NK Orijent 1919

18 Ocak 2022 yılında HNK Rijeka U19

27 Ocak 2022 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2022 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

Matija Frigan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Frigan şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Matija Frigan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştır.

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