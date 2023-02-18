Matija Jesenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Jesenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Jesenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Jesenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Jesenovic 19 Aralık 1997 tarihinde Čakovec şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matija Jesenović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Jesenovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zeleni Centar Sport yapmaktadır. Matija Jesenovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Jesenovic'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 18 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Matija Jesenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Jesenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Jesenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Jesenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2016 yılında NK Maksimir

17 Şubat 2017 yılında NK Zagreb

18 Ağu 2017 yılında NK Dugo Selo

23 Şubat 2018 yılında NK Trnje Zagreb

17 Ağu 2018 yılında NK Lucko

2 Ağu 2019 yılında Medjimurje

18 Ocak 2022 yılında NK Lokomotiva

21 Ocak 2022 yılında Medjimurje

30 Haziran 2022 yılında NK Lokomotiva

Matija Jesenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Jesenovic şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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