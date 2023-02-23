Matija Katanec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Katanec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matija Katanec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matija Katanec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matija Katanec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Katanec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matija Katanec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Katanec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Katanec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Katanec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Katanec 4 Mayıs 1990 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Katanec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GoSport Agency e.U. yapmaktadır. Matija Katanec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matija Katanec'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matija Katanec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Katanec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Matija Katanec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Katanec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Croatia Sesvete

1 Ocak 2010 yılında ND Gorica

1 Temmuz 2010 yılında NK Varazdin

1 Ocak 2011 yılında Baumgarten

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2011 yılında NK Podravina

1 Ocak 2012 yılında NK Varazdin

30 Temmuz 2012 yılında OFK Gradina

1 Şubat 2013 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2014 yılında Zrinjski Mostar

20 Ocak 2015 yılında Spezia Calcio

31 Ağustos 2015 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2015 yılında HNK Gorica

29 Ocak 2016 yılında Zrinjski Mostar

22 Şubat 2018 yılında Mezőkövesd

14 Şubat 2020 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2020 yılında Mezőkövesd

1 Eylül 2022 yılında NK Varazdin

17 Ocak 2023 yılında ACSM Poli Iasi

Matija Katanec kimdir

Matija Katanec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Katanec şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Varteks Varazdin

Matija Katanec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U20 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matija Katanec nereli

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