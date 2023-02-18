Matija Kolaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Kolaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Kolaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Kolaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Kolaric 14 Nisan 1996 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matija Kolarić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Kolaric Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matija Kolaric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 2 Ağu 2016 tarihinde katılmıştır. Matija Kolaric'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Matija Kolaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Kolaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matija Kolaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Kolaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2015 yılında Medjimurje

2 Ağu 2016 yılında NK Varazdin

Matija Kolaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Kolaric şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.