Matija Kosanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Kosanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Kosanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Kosanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Kosanin 3 Temmuz 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Матија Кошанин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Kosanin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NBM yapmaktadır. Matija Kosanin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Kosanin'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matija Kosanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Kosanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Kosanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Kosanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2017 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2017 yılında Radnicki Obrenovac

30 Haziran 2018 yılında Rad Belgrad

15 Ağu 2018 yılında Graficar

12 Ağu 2019 yılında Bijelo Brdo

2 Ekim 2020 yılında Rad Belgrad

10 Temmuz 2021 yılında Backa

13 Eylül 2022 yılında Rad Belgrad

Matija Kosanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Kosanin şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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