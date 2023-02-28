Matija Krivokapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Krivokapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Krivokapic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Krivokapic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Krivokapic 19 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Krivokapic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zemplin Michalovce futbol takımında oynamaktadır. Zemplin Michalovce takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matija Krivokapic'nin Zemplin Michalovce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matija Krivokapic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Krivokapic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matija Krivokapic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Krivokapic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FK Podgorica

8 Şubat 2023 yılında Dunajska Streda

22 Şubat 2023 yılında Michalovce

30 Haziran 2023 yılında Dunajska Streda

Matija Krivokapic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Krivokapic şuan Zemplin Michalovce takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Matija Krivokapic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.