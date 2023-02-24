Matija Lambulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Lambulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Lambulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Lambulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Lambulic 12 Mart 2003 tarihinde Golubovci şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Матија Ламбулић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Lambulic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matija Lambulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matija Lambulic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matija Lambulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Lambulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Lambulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Lambulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Zeta Golubovac

23 Temmuz 2021 yılında Mornar Bar

11 Şubat 2022 yılında FK Berane

30 Haziran 2022 yılında Mornar Bar

9 Ağustos 2022 yılında Mladost DG

11 Şubat 2023 yılında Zeta Golubovac

Matija Lambulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Lambulic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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