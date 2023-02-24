Matija Ljujic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Ljujic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matija Ljujic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matija Ljujic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matija Ljujic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Ljujic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matija Ljujic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Ljujic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Ljujic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Ljujic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Ljujic 28 Ekim 1993 tarihinde Prijepolje şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Матија Љујић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Ljujic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Stars yapmaktadır. Matija Ljujic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matija Ljujic'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matija Ljujic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matija_lj/

Matija Ljujic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Ljujic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Matija Ljujic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Ljujic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2014 yılında Mladost

31 Aralık 2014 yılında Teleoptik

9 Ocak 2015 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2016 yılında Zalgiris

9 Ocak 2018 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2018 yılında B SAD

19 Eylül 2019 yılında Bnei Yehuda

21 Temmuz 2021 yılında Gangwon FC

26 Ocak 2022 yılında Hapoel Haifa

22 Temmuz 2022 yılında Újpest FC

11 Şubat 2023 yılında FK Sabail

30 Haziran 2023 yılında Újpest FC

Matija Ljujic kimdir

Matija Ljujic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Ljujic şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Partizan (-2010)

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Matija Ljujic nereli

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