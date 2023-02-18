Matija Matulja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Matulja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matija Matulja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matija Matulja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matija Matulja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Matulja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Matulja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Matulja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Matulja 20 Haziran 2000 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Matulja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matija Matulja, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 12 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Matija Matulja'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Matija Matuljaboyu ve yaşı kaç

Matija Matulja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Matulja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Matija Matulja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Matulja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2015 yılında HNK Rijeka Jgd

1 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka U19

9 Ağu 2019 yılında NK Opatija

30 Haziran 2021 yılında HNK Rijeka

12 Ağu 2021 yılında NK Orijent 1919

Matija Matulja kimdir

Matija Matulja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Matulja şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Matija Matulja nereli

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