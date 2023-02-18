Matija Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matija Misic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matija Misic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Matija Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Misic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Misic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Misic 30 Ocak 1992 tarihinde Županja şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matija Mišić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Misic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGT Sports yapmaktadır. Matija Misic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 21 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Matija Misic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matija Misicboyu ve yaşı kaç

Matija Misic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Misic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Matija Misic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Misic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U19

16 Ağu 2010 yılında Vukovar '91

30 Haziran 2011 yılında NK Osijek

25 Temmuz 2011 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2012 yılında NK Osijek

7 Şubat 2014 yılında NK Solin

30 Haziran 2014 yılında NK Osijek

25 Temmuz 2014 yılında Cibalia

31 Mayıs 2015 yılında NK Osijek

1 Temmuz 2015 yılında Cibalia

19 Temmuz 2017 yılında Kisvárda

26 Temmuz 2019 yılında Soroksár

30 Temmuz 2020 yılında SKF Sered

21 Ağu 2020 yılında Bijelo Brdo

Matija Misic kimdir

Matija Misic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Misic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Matija Misic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matija Misic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Youssef El Motie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef El Motie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Youssef El Motie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef El Motie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İfet Djakovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İfet Djakovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İfet Djakovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İfet Djakovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Reda Tagnaouti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Reda Tagnaouti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Reda Tagnaouti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Reda Tagnaouti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miljan Krpic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miljan Krpic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miljan Krpic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miljan Krpic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Strahinja Erakovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Erakovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Strahinja Erakovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Erakovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tapduk isminin anlamı nedir, Tapduk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tapduk isminin anlamı nedir, Tapduk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!