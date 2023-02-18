Matija Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Misic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Misic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Misic 30 Ocak 1992 tarihinde Županja şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matija Mišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Misic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGT Sports yapmaktadır. Matija Misic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 21 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Matija Misic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matija Misic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Misic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Misic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Misic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U19

16 Ağu 2010 yılında Vukovar '91

30 Haziran 2011 yılında NK Osijek

25 Temmuz 2011 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2012 yılında NK Osijek

7 Şubat 2014 yılında NK Solin

30 Haziran 2014 yılında NK Osijek

25 Temmuz 2014 yılında Cibalia

31 Mayıs 2015 yılında NK Osijek

1 Temmuz 2015 yılında Cibalia

19 Temmuz 2017 yılında Kisvárda

26 Temmuz 2019 yılında Soroksár

30 Temmuz 2020 yılında SKF Sered

21 Ağu 2020 yılında Bijelo Brdo

Matija Misic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Misic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Matija Misic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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