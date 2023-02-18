Matija Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Mitrovic 12 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Матија Митровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Mitrovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matija Mitrovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 22 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Matija Mitrovic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matija Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

22 Ekim 2021 yılında Vozdovac U19

Matija Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Mitrovic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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