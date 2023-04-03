Matija Mladenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Mladenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matija Mladenovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matija Mladenovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.