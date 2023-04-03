Matija Mladenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Mladenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Mladenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matija Mladenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matija Mladenovic 3 Mart 2004 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matija Mladenovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matija Mladenovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matija Mladenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matija Mladenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Temmuz 2020 yılında Apolon 4 U19
30 Haziran 2021 yılında FK Radnicki U17
1 Temmuz 2021 yılında Kragujevac U19
Matija Mladenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matija Mladenovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.