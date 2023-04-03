Matija Mladenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Mladenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matija Mladenovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matija Mladenovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Matija Mladenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Mladenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Mladenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Mladenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Mladenovic 3 Mart 2004 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Mladenovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matija Mladenovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matija Mladenovicboyu ve yaşı kaç

Matija Mladenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Mladenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2020 yılında Apolon 4 U19

30 Haziran 2021 yılında FK Radnicki U17

1 Temmuz 2021 yılında Kragujevac U19

Matija Mladenovic kimdir

Matija Mladenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Mladenovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matija Mladenovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Milan Lexa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Lexa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milan Lexa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Lexa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksiy Gusev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Gusev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksiy Gusev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Gusev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Houssam Meharich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houssam Meharich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Houssam Meharich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houssam Meharich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mladen Ristic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Ristic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mladen Ristic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Ristic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor