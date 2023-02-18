Matija Munic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Munic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Munic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Munic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Munic 2 Şubat 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matija Munić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Munic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports X Enterprise yapmaktadır. Matija Munic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Munic'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matija Munic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Munic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Munic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Munic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2014 yılında Dragovoljac Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Dragovoljac U17

10 Ağu 2018 yılında NK Sesvete U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Sesvete U19

26 Temmuz 2021 yılında Rugvica Sava

1 Şubat 2022 yılında NK Dugo Selo

15 Temmuz 2022 yılında NK Aluminij

Matija Munic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Munic şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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