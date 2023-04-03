Matija Peric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Peric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matija Peric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matija Peric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.