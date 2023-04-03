Matija Peric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Peric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Peric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matija Peric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matija Peric 6 Haziran 2004 tarihinde Pančevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matija Peric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Peric'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matija Peric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matija Peric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Şubat 2022 yılında Rad Belgrad U19
Matija Peric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matija Peric şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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