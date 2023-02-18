Matija Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Petrovic 14 Eylül 1993 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matija Petrović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Petrovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matija Petrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 2 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Matija Petrovic'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matija Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2012 yılında NK Pomorac

14 Şubat 2015 yılında NK Bistra

13 Temmuz 2015 yılında Cibalia

26 Şubat 2016 yılında NK Orijent 1919

12 Ağu 2016 yılında NK Opatija

14 Ağu 2017 yılında NK Krk

28 Ağu 2017 yılında FC Koper

2 Ağu 2019 yılında NK Orijent 1919

Matija Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Petrovic şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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