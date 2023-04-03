Matija Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Petrovic 13 Haziran 2004 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Матија Петровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Petrovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matija Petrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis U19 takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Petrovic'nin FK Radnicki Nis U19 ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Matija Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Real Nis U17

1 Temmuz 2021 yılında Real Nis U19

27 Temmuz 2022 yılında Radn. Nis U19

Matija Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Petrovic şuan FK Radnicki Nis U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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