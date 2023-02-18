Matija Racic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Racic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Racic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Racic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Racic 1 Eylül 2001 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Racic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Contra Agency yapmaktadır. Matija Racic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 21 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Racic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 15 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matija Racic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Racic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Racic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Racic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2020 yılında FK Iskra

30 Ağu 2020 yılında Kom Podgorica

31 Aralık 2020 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2021 yılında FK Jezero

21 Ağu 2022 yılında Zlatibor

Matija Racic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Racic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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