Matija Rom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Rom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Rom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Rom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Rom 1 Kasım 1998 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Rom Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sport Consulting yapmaktadır. Matija Rom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Rom'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matija Rom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Rom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Rom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Rom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NK Domzale

7 Ocak 2020 yılında Inter Zapresic

6 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

1 Aralık 2020 yılında Kolos Kovalivka

11 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

Matija Rom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Rom şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matija Rom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Domzale

Slovenya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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