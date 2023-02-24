Matija Stijepovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Stijepovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Stijepovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Stijepovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Stijepovic 30 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Stijepovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports&More yapmaktadır. Matija Stijepovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Stijepovic'nin FK Jezero ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matija Stijepovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Stijepovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Stijepovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Stijepovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2018 yılında FK Jezero

15 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2021 yılında OSK Igalo

9 Ağustos 2021 yılında Arsenal Tivat

1 Temmuz 2022 yılında FK Jezero

Matija Stijepovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Stijepovic şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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