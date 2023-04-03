Matija Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matija Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matija Stojanovic 24 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matija Stojanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Matija Stojanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Čukarički U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički U19 takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Stojanovic'nin FK Čukarički U19 ile sözleşmesi 18 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.
Matija Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matija Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Partizan U17
17 Ocak 2022 yılında Čukarički U19
Matija Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matija Stojanovic şuan FK Čukarički U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Matija Stojanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Sırbistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
Sırbistan U15 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.