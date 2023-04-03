Matija Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matija Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matija Stojanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.