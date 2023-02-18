Matija Stojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Stojkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Stojkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Stojkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Stojkovic 21 Temmuz 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Матија Стојковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Stojkovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matija Stojkovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Matija Stojkovic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matija Stojkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Stojkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Stojkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Stojkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Rad Belgrad

1 Şubat 2021 yılında Studentski Grad

30 Haziran 2021 yılında Rad Belgrad

Matija Stojkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Stojkovic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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