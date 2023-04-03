Matija Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Tomic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matija Tomic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matija Tomic 13 Temmuz 2004 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matija Tomic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Spartak Subotica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Matija Tomic'nin FK Spartak Subotica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matija Tomic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matija Tomic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matija Tomic şuan FK Spartak Subotica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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