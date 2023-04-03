Matija Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matija Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matija Tomic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.