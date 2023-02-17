Matija Valecic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Valecic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Valecic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Valecic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Valecic 11 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Matija Valečič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Valecic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matija Valecic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Valecic'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Matija Valecic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Valecic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Valecic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Valecic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2021 yılında NK Krka U19

26 Ağu 2022 yılında Tabor Sezana

Matija Valecic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Valecic şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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