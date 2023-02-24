Matija Vuk%C4%8Devi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Vuk%C4%8Devi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Vuk%C4%8Devi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matija Vuk%C4%8Devi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matija Vuk%C4%8Devi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matija Vuk%C4%8Devi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Vuk%C4%8Devi'nin FK Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matija Vuk%C4%8Devi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matija Vuk%C4%8Devi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Kom Podgorica
20 Temmuz 2022 yılında FK Podgorica
Matija Vuk%C4%8Devi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matija Vuk%C4%8Devi şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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