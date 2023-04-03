Matija Zaloznik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Zaloznik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matija Zaloznik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matija Zaloznik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.