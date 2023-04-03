Matija Zaloznik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Zaloznik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Zaloznik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matija Zaloznik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matija Zaloznik 6 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Matija Založnik şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matija Zaloznik Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Fuzinar U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Matija Zaloznik'nin NK Fuzinar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matija Zaloznik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matija Zaloznik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matija Zaloznik şuan NK Fuzinar U19 takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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