Matijus Remeikis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matijus Remeikis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matijus Remeikis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matijus Remeikis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matijus Remeikis 28 Mart 2003 tarihinde Alytus şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matijus Remeikis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matijus Remeikis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Matijus Remeikis'nin FK Panevezys ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matijus Remeikis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matijus Remeikis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matijus Remeikis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matijus Remeikis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Panevezys B

1 Ağustos 2020 yılında Panevezys

Matijus Remeikis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matijus Remeikis şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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