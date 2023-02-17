Matin Al Atlassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matin Al Atlassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matin Al Atlassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matin Al Atlassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matin Al Atlassi 2 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Matin Majid Al-atlassi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matin Al Atlassi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIME PERFORMER MANAGEMENT yapmaktadır. Matin Al Atlassi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matin Al Atlassi'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matin Al Atlassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matin Al Atlassi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matin Al Atlassi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matin Al Atlassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Herlev IF

1 Temmuz 2019 yılında FA 2000

1 Temmuz 2021 yılında Hilleröd F

Matin Al Atlassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matin Al Atlassi şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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