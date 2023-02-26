Matin Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matin Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matin Karimzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matin Karimzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matin Karimzadeh 1 Temmuz 1998 tarihinde Bushehr şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da متین کریم زاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matin Karimzadeh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matin Karimzadeh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Matin Karimzadeh'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matin Karimzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matin Karimzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matin Karimzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matin Karimzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shahin Bushehr

16 Ocak 2019 yılında Pars Jam

8 Eylül 2020 yılında Esteghlal FC

5 Şubat 2022 yılında FC Nassaji M.

Matin Karimzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matin Karimzadeh şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Matin Karimzadeh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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