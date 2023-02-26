Matin Mohtasham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matin Mohtasham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matin Mohtasham kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matin Mohtasham ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matin Mohtasham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matin Mohtasham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matin Mohtasham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matin Mohtasham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matin Mohtasham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matin Mohtasham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matin Mohtasham 23 Mayıs 2003 tarihinde Arak, Markazi şehrinde doğmuştur.  İran uyrukludur.Gerçek adı da Mohammad Matin Mohtasham Rad şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matin Mohtasham Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matin Mohtasham'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matin Mohtasham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matin Mohtasham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Matin Mohtasham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matin Mohtasham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

22 Eylül 2020 yılında Baadraan U21

1 Ekim 2021 yılında Paykan FC U21

10 Temmuz 2022 yılında Aluminium Arak

Matin Mohtasham kimdir

Matin Mohtasham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matin Mohtasham şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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Matin Mohtasham nereli

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